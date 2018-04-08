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أخبار العالم

أبو الغيط يجدد إدانته للعنف الإسرائيلي تجاه التظاهرات الفلسطينية السلمية

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:13 م
أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
أ ش أ
جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إدانته الكاملة للعنف الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة التظاهرات الفلسطينية في قطاع غزة، محملا إسرائيل المسئولية عن الضحايا الذين فقدوا أرواحهم دون أن يكونوا حاملين للسلاح، وشدد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأكد الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الوضع في قطاع غزة يحتاج لتدخل من جانب المجتمع الدولي، وأن استمرار العنف الإسرائيلي ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة وانزلاقها نحو مزيد من العنف والتصعيد، مشيرا إلي أن الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعيشها القطاع تستلزم توجيه الدعم للفلسطينيين وليس تصويب الرصاص إلى صدورهم.

وأوضح عفيفي أن الجرائم الإسرائيلية تهدد بإشعال المنطقة، وأن حالة الصمت الدولي إزاء ما يجري تشجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من العنف، لافتا إلي ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

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