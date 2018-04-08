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أخبار العالم

ترامب: الصين ستظل صديقة أمريكا وستزيل حواجزها التجارية

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:13 م
صدى البلد
أ ش أ
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأحد ، بصداقته مع الرئيس الصيني شي جين بينج ، غير أنه تعهد بأن الصين ستزيل الحواجز التجارية وسط تصاعد التوترات بين البلدين.

وقال ترامب ، في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية ، "الرئيس شي وأنا سنظل أصدقاء ، بغض النظر عما يحدث في خلافنا التجاري".

وأضاف " الصين ستزيل حواجزها التجارية لأن ذلك هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله ، وستصبح الضرائب متبادلة وسيتم إبرام اتفاق بشأن الملكية الفكرية، مستقبل عظيم لكلا البلدين".

وجاءت تصريحات ترامب عقب تهديد بكين وواشنطن بفرض تعريفات جمركية على سلع بعضهما البعض.

وقالت الإدارة الأمريكية إنها تخطط لفرض تعريفات جمركية على صادرات صينية تبلغ قيمتها حوالي 50 مليار دولار أمريكي ، مما دفع الصين للرد بالمثل بفرض تعريفات جمركية بالقيمة ذاتها على السلع الأمريكية.

وأثارت هذه التهديدات مخاوف باحتمالية نشوب حرب تجارية غير أن ترامب نفى هذه الفكرة ، وقال ترامب ، الأربعاء الماضي ، "لسنا في حرب تجارية مع الصين ، تلك الحرب التي خسرها الحمقى أو الأشخاص غير الأكفاء الذين مثلوا الولايات المتحدة منذ عدة أعوام".

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