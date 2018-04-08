قيادات مديرية أمن أسوان تهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور

قام اللواء فتح الله حسنى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، يرافقه قيادات المديرية بتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ، كما نقل مدير الأمن تهنئة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لهم .



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، لتدعيم الروابط المجتمعية، مع شركاء الوطن فى المناسبات والإحتفالات المختلفة ومنها مناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد .