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حوادث

قيادات مديرية أمن أسوان تهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:17 م
اللواء فتح الله
اللواء فتح الله حسنى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان
شكرى السيد
قام اللواء فتح الله حسنى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، يرافقه قيادات المديرية بتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ، كما نقل مدير الأمن تهنئة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لهم .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، لتدعيم الروابط المجتمعية، مع شركاء الوطن فى المناسبات والإحتفالات المختلفة ومنها مناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد .
قيادات مديرية أمن أسوان تهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور
قيادات مديرية أمن أسوان تهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور
قيادات مديرية أمن أسوان تهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور
قيادات مديرية أمن أسوان تهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور
قيادات مديرية أمن أسوان تهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور
قيادات مديرية أمن أسوان تهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور
قيادات مديرية أمن أسوان تهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور
قيادات مديرية أمن أسوان تهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور
قيادات مديرية أمن أسوان تهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور
قيادات مديرية أمن أسوان تهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور

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