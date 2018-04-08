قيادي في حركة «فتح»: تصريحات «شكري» تدعم القضية الفلسطينية

قالت ريم حرب، القيادي في حركة "فتح" الفلسطينية، إن مصر لها دور بارز في دعم القضية الفلسطينية سواء على المستوى الدبلوماسى أو الشعبى، خاصة خلال الحراك الأخير للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تدخلات وزير الخارجية، سامح شكرى، والرسالة التى وجهها إلى إسرائيل؛ تثبت دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية.





وأشارت "حرب"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك تحركات إقليمية حاليًا من دولة الكويت إلى مجلس الأمن للتحقيق فى الانتهاكات الأخيرة فى فلسطين والتى أسفرت عن 1500 مصاب وعشرات من القتلى، مؤكدة أن التحركات الشعبية الأخيرة والمظاهرات السلمية والحراك فى فلسطين أعاد إحياء القضية الفلسطينية من جديد إلى الساحة بالرغم من الظروف التى تمر بها الدول العربية، وأن الولايات المتحدة هي الطريق التي تسير على خطواته قوات الاحتلال.





وأوضحت أن كافة القرارات التى تتخذها أمريكا تجاه فلسطين هي قرارات داعمة لإسرائيل، ويجب أن تتكاتف الدول العربية لإخراج قرار موحد ملزم من إسرائيل والخروج بقرارات من مجلس الجامعة العربية الذي سيعقد فى السعودية قريبًا خاصة أن الآن نشهد تواجدًا شعبيًا فلسطينيًا.



