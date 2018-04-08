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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو للرد على "هجوم كيماوي آخر" في سوريا

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:12 م
هجوم كيماوي
هجوم كيماوي
رويترز
قال الاتحاد الأوروبي اليوم "الأحد" إن هناك دلائل على أن القوات الحكومية السورية استخدمت أسلحة كيماوية ضد مدينة دوما المحاصرة التي تسيطر عليها قوات المعارضة، مطالبا برد دولي.

وأضاف الاتحاد في بيان "الدلائل تشير إلى هجوم كيماوي آخر شنه النظام... مسألة استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية خاصة ضد المدنيين تبعث على قلق شديد، الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيماوية آخر ويدعو إلى رد فوري من جانب المجتمع الدولي".

وطالب التكتل الأوروبي روسيا وإيران باستخدام نفوذهما لدى الرئيس السوري بشار الأسد لمنع وقوع مزيد من الهجمات.

وتنفي الحكومة السورية شن أي هجمات كيماوية في دوما.

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