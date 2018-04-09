«وزير العمل الليبى»: اقتصادات المنطقة العربية تأثرت بالأزمات الإقليمية والدولية.. و«المطيري»: «السيسي» حريص على دعم مؤسسات العمل العربي المشترك

الليبي

العمل العربي المشترك يمثل حلم أجيال متتالية

اقتصادات المنطقة العربية تأثرت بالأزمات الإقليمية والدولية

درع «العمل العربية» لـ«سعفان» و«أبو الغيط» و«صبيح» و«الأمين»

«المطيري»: الرئيس السيسي حريص على دعم مؤسسات العمل العربي المشترك

أعرب المهدي الأمين وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا، عن تقديره لمدير منظمة العمل العربية، فايز المطيري لما يبذله من جهد لتعزيز قدرات المنظمة وتطوير أدائها لخدمة قضايا أطراف الإنتاج في وطننا العربي.وأشاد بدعم مصر – دولة المقر – لمنظمة العمل العربية، والعمل العربي المشترك الذي يمثل حلم أجيال متتالية وما يؤكد ذلك احتضان أرض مصر للمؤتمر ترسيخًا للعمل المشترك في كافة المجالات وتوحيد الجهود للوصول لوحدة الأمة العربية.وأكد أن اقتصادات المنطقة العربية تأثرت بالأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة والتي كان لها تبعيات وآثار سلبية على أسواق العمل بشكل خاص مما أدى إلى تنامي الاقتصادات الهشة غير القادرة على خلق سوق عمل صلبة.وأعرب عن أمله بأن يثمر هذا المؤتمر بتوصيات ونتائج تنعكس على واقع سوق العمل وفتح أسواق العمل أمام الشباب، منوها بأن جدول أعمال المؤتمر يزخر بموضوعات في غاية الأهمية وتشمل موضوعين فنييين الأول حول: "الإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو" والآخر حول "المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص".كما قدم التحية للشعب الفلسطيني الباسل، مؤكدا التضامن اللا مشروط معه ودعمه في مواجهة الاحتلال.فيما فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، درع المنظمة إلى محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة، ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، راعي مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة والأربعين بالقاهرة.كما أهدى درع المنظمة إلى كل من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهند صبيح، وزيرة العمل والشئون الاجتماعية بدولة الكويت ورئيسة مؤتمر العمل العربي في دورته السابقة، والمهدي الأمين، رئيس المؤتمر وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا، ومحمد شياع السوداني، رئيس مجلس إدارة المنظمة ووزير العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية العراق.وأعرب "المطيري"، المدير العام لمنظمة العمل العربية، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص دائما على تعزيز دور مصر القومي ودعم مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك، مهنئًا الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ومتمنيا له دوام التوفيق فى استكمال مسيرة الإنجاز والعطاء.وقال "المطيري"، في كلمته أمام مؤتمر العمل العربي المنعقد اليوم بالقاهرة، إن المنظمة بتكوينها الثلاثي توفر منبرا حار للحوار وتهيئة المناخ الملائم لتوحيد الأهداف والعمل على استقرار ونماء الوطن العربي.وأكد أنه في سعي دائم لتطوير آليات العمل في المنظمة لتواكب التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية، حيث أنجزت المنظمة المرحلة الأولى من مشروع الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، مشيرًا إلى أنه جار استكمال البنية المعلوماتية وتجهيز منظومة التدريب والتوظيف الالكتروني.وقال: إن المنظمة وقعت على بروتوكولات التعاون الثنائية مع سبع عشرة جهة عربية من أطراف الإنتاج، وسنعمل خلال العام الجاري على استكمال توقيع هذه البروتوكولات مع باقي الشركاء.وأرسل "المطيري" من خلال المؤتمر تحية لأبطال "مسيرة العودة" التي خرجت لإحياء "يوم الأرض" متمسكين بحقهم في تقرير المصير كباقي شعوب العالم، مؤكدًا أن الإرهاب لن يثنينا عن تحقيق آمالنا في اعتراف جميع دول العالم بدولة فلسطين.