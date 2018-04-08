ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الأعلى للثقافة يناقش ثقافة المرأة والتنمية المستدامة.. الأربعاء

الأحد 08/أبريل/2018 - 09:05 م
حاتم ربيع
حاتم ربيع
طارق موسى
ينظم المجلس الأعلى للثقافة، الأربعاء المقبل، ندوة تحت عنوان "ثقافة المرأة والتنمية المستدامة"، بمقر المجلس.

يشارك فى الندوة الدكتور حاتم ربيع، أمين المجلس، والدكتور إيهاب شلبى مستشار البرنامج الانمائى للأمم المتحدة، والدكتور الناقدة ناهد عبدالحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافى وعضو المجلس القومى للمرأة، والدكتور أشرف عبدالرحمن الناقد الفنى، والشاعر عبدالعزيز جويدة، وتديرها الدكتور الروائية رانية أبوالعينين.

ترشيحاتنا

عفاف السيد: شبكات الدعارة تلجأ للزواج العرفي هربا من شرطة الآداب.. فيديو

حبس أفراد عصابة سرقة الفيلات بالتجمع الخامس

شاهد.. ترديد أسماء الله الحسنى داخل إحدى الكنائس في عيد القيامة

«إيمان» مريضة الـ«NMO»: «نفسي أمشي وأشوف ابني .. وبناشد الرئيس إني أسافر وأتعالج» .. فيديو

الزمالك يكشف عن مفاجأة في أزمة فيريرا

دوين جونسون يعلن عن زيارته للسعودية لأول مرة

سقوط عصابة كولومبية تسرق الشقق والفيلات بالقاهرة الجديدة.. صور

أحمد موسى: حزين على هزائم الزمالك.. فيديو

مصر تدعم المغرب في استضافة نهائيات مونديال 2026

وزير المالية: ندرس مع التضامن إضافة مستحقات 80% من الأجر للمعاشات

طارق محمود: المعاشات وشبكات الدعارة سبب زيادة معدلات الزواج العرفي

أحمد موسى: أنا أهلاوي متعصب.. ولاعبو الفريق يكافحون حتى الثانية الأخيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يحتفل بعيد الربيع بدار الأوبرا.. صور

فتح حديقة الجيزة العامة غدًا مجانا أمام المواطنين لاحتفالات شم النسيم

ننشر جداول امتحانات الصفين الأول والثاني "الثانوي العام" بالجيزة.. صور

أحمد جمال يتألق في أولى فقرات حفل شم النسيم بمدينتي‎.. صور

أحلام تتألق بفستان ذهبى والسعر "خيالي".. صور

فيديو

أول شحنة سيارات كهربائية تصل مصر يونيو المقبل .. فيديو
مصطفى بكري: بريطانيا دعمت نشأة جماعة الإخوان بـ500 جنيه ..فيديو
تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية ستطرح في مصر .. فيديو
أحمد موسى: حديقة الحيوان تستقبل هذا العام ضعف عدد سكان قطر.. فيديو
أحمد موسى: «أنا من عشاق الفسيخ والرنجة» ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟