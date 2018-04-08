الأعلى للثقافة يناقش ثقافة المرأة والتنمية المستدامة.. الأربعاء

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، الأربعاء المقبل، ندوة تحت عنوان "ثقافة المرأة والتنمية المستدامة"، بمقر المجلس.



يشارك فى الندوة الدكتور حاتم ربيع، أمين المجلس، والدكتور إيهاب شلبى مستشار البرنامج الانمائى للأمم المتحدة، والدكتور الناقدة ناهد عبدالحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافى وعضو المجلس القومى للمرأة، والدكتور أشرف عبدالرحمن الناقد الفنى، والشاعر عبدالعزيز جويدة، وتديرها الدكتور الروائية رانية أبوالعينين.