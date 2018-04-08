"لويس تابوينكا" يقدم مشروع "صولوز" في الدورة الـ6 لمهرجان الموسيقى المعاصرة

ينظم مركز الإبداع الفنى فى ساحة دار الأوبرا المصرية، حفلا لعازف الإيقاع والمؤلف الإسبانى "لويس تابوينكا" ليقدم مشروع "صولوز” المستوحى بعمق من التاريخ المعاصر وأعمال فرانشيسكو دي جويا، وذلك فى الثامنة من مساء يوم الاثنين 16 أبريل الجاري.



يأتى هذا ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أيام القاهرة للموسيقى المعاصرة، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، ومؤسسة أرنست فون سيمنس للموسيقى، ومعهد جوتة بالقاهرة، وصندوق التعاون الدولى لمعهد جوتة.



تنظم المهرجان الجمعية الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة، بمشاركة نخبة متميزة من الموسيقيين المعاصرين والمؤلفين المتميزين من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وألمانيا، وتقام فعالياته بقصر المانيسترلى ومجمع الفنون بالزمالك ومركز الهناجر للفنون وعدد من جالريهات القاهرة كالمشربية وأرت توكس، إلى جانب الجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومعهد جوتة بالقاهرة، مركز الإبداع الفنى بالأوبرا، وكونسرفتوار القاهرة، وروم مكان للفنون.



وتقام الدورة السادسة لمهرجان أيام القاهرة للموسيقى المعاصرة فى الفترة من 14 حتى 29 أبريل الجارى، وعلى هامش المهرجان يلقى "لويس تابوينكا" محاضرة عن مشروعه مع عزف بعض الفقرات الموسيقية فى الواحدة بعد الظهر يوم الأحد 15 أبريل الجارى بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك فى إطار التعاون بين الجمعية الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة وقسم الفنون بالجامعة.