إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين لخلافات حول أرض زراعية بالغربية

نشبت مشاجرة حامية استخدمت فيها العصي والشوم والطوب بين عائلتين لخلافات على بيع قطعة أرض زراعية بسكة طنطا مركز زفتي بمحافظة الغربية وهو ما أدي الى سقوط 3 مصابين وتم نقلهم الى طوارئ مستشفي زفتي العام لإسعافهم .



تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بشارع سكة طنطا بدائرة القسم .



وتابع اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية تداعيات الحادث وبالانتقال الى موقع البلاغ تبين من تحريات الرائد عبد العزيز الهيتمي رئيس مباحث مركز شرطة زفتي ان الطرف الأول "حسن .ا.ا " 43 سنة نجار مقيم بشارع سكة بنها بدائرة القسم مصاب "جرح قطعي بالجبهه وخدوش بالذراع اليسرى " و"الدسوقي .ا.ا.د " 40 سنة نجار مقيم بشارع بركة السبع بدائرة القسم و"السيد .ح .ع " 30 سنة بدون عمل بشارع فلسطين بدائرة القسم، بينما الطرف الثاني "حسن .ع .ح " 43 سنة عاطل مقيم بشارع سكة طنطا بدائرة القسم مصاب "جروح قطعية متعددة بالجسم واشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ " ,و "محمد .ع .ح .ر" 31 سنة عاطل مقيم بشارع سكة طنطا بدائرة القسم ومصاب "جرح بالكتف وكسر بالذراع اليسرى" وتقرر خروجهم لتحسن حالتهم عدا الرابع .



وبسؤال طرفي المشاجرة اتهم كل منهما الآخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات لوجود خلافات بينها على قطعة أرض زراعية وتحرر المحضر رقم 3410 جنح قسم زفتي لسنة 2018 م وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

