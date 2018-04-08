"بشار الأسد حيوان.. واشنطن بوست تنشر زبالة".. أبرز إهانات الرئيس الغاضب ترامب.. وقناة: الرئيس الأمريكي يفضل "تكنيك" يستخدم خلال الحرب

ترامب يتوعد إيران وروسيا بدفع ثمن دعم الأسد "الحيوان"

ترامب وصف دولا إفريقية وهايتي بـ"الأوكار القذرة"

الرئيس الأمريكي يصف واشنطن بوست بأنها تنشر "أخبارا كاذبة"

في أقل من 24 ساعة وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه بموقع تويتر إهانات لرئيس جمهورية عربي وصحيفة تعد من أكبر الصحف في العالم ما أعاد للأذهان عاصفة غضب دولية أثارها من قبل عندما وصف دول إفريقية وهايتي بـ"الأوكار القذرة"، ولكنه أعلن لاحقا أنه لم يقل شيئًا مهينًا.والأحد، قال ترامب إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد "الحيوان"، وذلك في تعليق حول الهجوم الكيماوي في منطقة دوما بسوريا، حيث قال: "مات الكثيرون، من ضمنهم نساء وأطفال، بهجوم كيماوي بلا عقل في سوريا، الرئيس بوتين وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان،" لافتا إلى أن "ثمنا كبيرا سيدفع"، وهو ما نفت دمشق وموسكو وقوعه.وعبر" تويتر" أيضا، هاجم الرئيس الأمريكي صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مجددا ووصفها بأنها "مستمرة في نشر الزبالة، والقصص الصحفية المكتوبة بطريقة سيئة"، ويأتى هجوم ترامب على الصحيفة عقب نشرها تقريرا عن خلافات غير معلنة بين كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي وترامب مستمرة منذ شهور متعلقة بإدارة البيت الأبيض من الداخل، ولكن ترامب نفي وجود خلافات.وقال ترامب عبر حسابه بموقع تويتر إن "التقرير أقرب للخيال من الحقيقة، والصحيفة تستند دائما إلى مصادر مجهلة، الكثير منها غير موجود"، ووصف التقرير بأنه "هجوم وراءه دوافع سياسية"، وترامب دائما ما يصف واشنطن بوست بأنها تنشر "أخبار كاذبة" و إنها تدافع عن شركة أمازون ومؤسسها جيف بيزوس لأنه المالك لها.وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نقل تصريحات ترامب بشأن "الأوكار القذرة" التي أثارت غضب نواب ديمقراطيين وجمهوريين وأثارت مجددًا تساؤلات بشأن ميل ترامب للإدلاء بتعليقات عنصرية.وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في جنيف "في حال تأكدت، فإنها تصريحات صادمة ومعيبة من رئيس الولايات المتحدة. آسف، لكن لا أجد كلمة أخرى غير "عنصرية" لوصفها".وأضاف "مثل التصريحات السابقة إلى تهجمت على المكسيكيين والمسلمين، المقترحات المتعلقة بالسياسات والتي تستهدف مجموعات بأكملها على أساس القومية أو الدين والإحجام عن الإدانة الواضحة لممارسات المؤمنين بتفوق البيض المعادية للسامية، والعنصرية كل هذا يتعارض مع القيم العالمية التي يعمل العالم بكد لإرسائها منذ الحرب العالمية الثانية والمحرقة".وعلقت قناة سي إن إن الأمريكية بقولها على ألفاظ ترامب العنيفة بقولها إن هذا أسلوب ترامب المفضل وهو تكنيك يستخدم خلال الحروب حيث يشيطن الرؤساء الدول التى يشنون عليها الحرب من أجل حشد الشعوب خلف الجيوش.