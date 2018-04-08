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محافظات

القاضي يطمئن على تجهيزات "الطوارئ" بمستشفيات جامعة بنها استعدادا لشم النسيم

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:48 م
القاضى يتفقد رفع
القاضى يتفقد رفع حالة الطوارىء في مستشفيات جامعة بنها
إبراهيم الهوارى
قرر الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية ابتداء من اليوم وحتي نهاية أعياد الربيع وشم النسيم.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التي قام بها اليوم يرافقه اللواء احمد زغلول مساعد وزير الصحة والدكتور حسام عبدالعظيم رئيس مجلس ادارة المستشفيات والتي تفقد خلالها الاستقبال وغرف العمليات ورعاية القلب ووحدة قسطرة القلب وغرف عمليات القلب المفتوح.

واطمأن القاضي خلال الجولة على جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئه طوال الاعياد والاجازات، كما اطمأن علي توفر الادوية والمستلزمات الطبية.

واجتمع القاضي مع رئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة بنها والمرافقين له، بحضور النائب جمال كوش عضو مجلس النواب وتمت مناقشة ما تم إنجازه في تفعيل الخدمات التي تقدمها اقسام التحاليل والاشعات وكذلك الآليات المتبعة في الدخول إلي العناية المركزة بما يضمن الشفافية في بيانات الاسرة المشغولة وغير المشغولة امام المواطنين.

وقال القاضي ان الجامعة تعمل علي توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات على الرغم من محدودية موارد الجامعة.

وأضاف أن المستشفيات تقدم خدماتها للمواطنين بما يحقق رضاهم عما تقدمه من خدمات، مشيرًا إلى أن مؤشرات رضا المواطنين علي ما تقدمه المستشفيات تظهر في زيادة الاقبال على المستشفيات.
القاضي يطمئن على تجهيزات "الطوارئ" بمستشفيات جامعة بنها استعدادا لشم النسيم
القاضي يطمئن على تجهيزات "الطوارئ" بمستشفيات جامعة بنها استعدادا لشم النسيم
القاضي يطمئن على تجهيزات "الطوارئ" بمستشفيات جامعة بنها استعدادا لشم النسيم
القاضي يطمئن على تجهيزات "الطوارئ" بمستشفيات جامعة بنها استعدادا لشم النسيم

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