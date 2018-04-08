سي إن إن: عواقب شيطنة ترامب للإعلام ووكالات الاستخبارات "كارثية"

ذكرت "سي إن إن" فى تقرير لها أن الإهانات التي يوجهها دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة لخصومه السياسيين والإعلام، استراتيجية كلاسيكية استخدمت زمن الحروب لتشويه وإدانة "العدو" وتجريده من إنسانيته، ولكن استخدامها داخل أمريكا لوكالات الاستخبارات والإعلام سيكون له تأثير كارثي.



وأوضح التقرير أنه في أوقات الحروب من الشائع أن يطلب الرؤساء الدعم الشعبي الفوري للعمليات العسكرية بحشد الناس ضد ما يصفونه بـ"الشر" خارج بلادهم، أحيانا يكون الأمر سهلا مثل أدولف هتلر زعيم ألمانيا في أربعينيات القرن المنصرم، وأحيانا يحتاج الأمر إلى جهد مثل صدام حسين في محاولة البرهنة أن العدو يمثل تهديدا يتطلب عملا عسكريا.



وأضاف أن هذا الأسلوب الذي يشيطن المخالفين يستخدمه ترامب داخل أمريكا في معاركه السياسية، يستخدم ألقابا مثيرة وجريئة، ويشتت هدفه انتباه الناس، ويدفعهم إلى التركيز على الشخص أو المؤسسة التي يهاجمها، حيث لا يستطيعوا أن ينظروا إليها مرة أخرى بنفس الطريقة، ويأمل ترامب ألا يثقوا بعد ذلك في هؤلاء الأفراد أو المؤسسات التي يهاجمها، ولا يثقون بما يقولونه، ويخافون منهم كتهديد للجمهورية الأمريكية.



وأشار التقرير إلى انه في قضية الهجرة، بدأ ترامب في نشر الخوف من المشاكل التي يسببها المهاجرون غير الشرعيين، بعيدا عن المساهمات الهامة للهجرة على اقتصاد ومجتمع أمريكا، ولكن ترامب يتحدث عن أكثر الجوانب سلبية، ويصف المكسيكيين بأنهم مغتصبون ومجرمون، ومهددون لضواحي الولايات المتحدة، وأن وظائف أمريكية هم من سرقوها ، أما فى الإعلام فدائما ما ينتقد ترامب وسائل الإعلام باستثناء تلك الموالية له مثل "فوكس نيوز"، باعتبارها غير شرعية تماما، ولا يمكن الثقة بها، وينشرون معلومات كاذبة، ويوظفون أشخاصا مهتمين بإسقاط رئاسته وأصبحت كلمة "الأخبار المزيقة" جزءا من معجمه السياسي، ويصور للعامة بأنهم ينفذون مؤامرة كبيرة ضد البيت الأبيض.



وحذر التقرير من أن تبني هذا الأسلوب وإن كان شائعا في السياسة الخارجية، إلا أن له نتائج مدمرة داخل أمريكا، وكل الذين جرمهم وأدانهم من شخصيات ومؤسسات سينالها غضب شعبي لأوقات طويلة وستعاني من آثار سلبية، لأن هذا التجريم يخرج من رئيس أمريكا الذي يدعمه قطاعات عريضة من الناخبين.