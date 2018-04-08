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حوادث

سقوط عامل زرع نصف قيراط بانجو بسوهاج

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:37 م
بانجو
بانجو
إسلام رياض
تمكن ضباط مباحث مركز طهطا بسوهاج من ضبط عامل بقرية نجوع الصوامعة لزراعته نصف قيراط من نبات البانجو داخل زراعات القمح.

تلقي اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من الرائد احمد ابوسديرة، رئيس مباحث مركز طهطا، بورود معلومات بقيام (م.ب.م.س – 30 عاما عامل) يقيم قرية نجوع الصوامعة غرب بزراعة نبات البانجو المخدر داخل زراعات القمح، وتم تنفيذ حملة أمنية من وحدة مباحث المركز بحضور النيابة العامة، وتم ضبط 28 شجرة بانجو منزرعة داخل مساحة نصف قيراط لنبات القمح.

تحرر محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة.

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