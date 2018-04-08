طبيبة تجميل: الجيوب الأنفية والأنيميا أهم أسباب الهالات السوداء حول العين ..فيديو

أكدت الدكتورة رحاب وهبة، أستاذة التجميل، أن مشكلة الهالات السوداء حول العين أهم أسبابها أنها قد تكون وراثية، الجيوب الأنفية، أو الأنيميا.





وأشارت " وهبة"، خلال مشاركتها في حملة "#30_ثانية_لجمالك"، إلى أن العلاج يبدأ بتشخيص السبب أولًا وعلاجه، وفي حالة وجود تجويف يتم حقن دهون أو فيللر أو خيوط في التجويف الواقع أسفل العين، لافتة إلى أن حقن البلازما مع مستخلصات الخلايا الجذعية مع الكريمات يساعد كثيرا في الاحتفاظ بجمال العين.



