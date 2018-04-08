ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

طبيبة تجميل: الجيوب الأنفية والأنيميا أهم أسباب الهالات السوداء حول العين ..فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 09:03 م
صدى البلد
أكدت الدكتورة رحاب وهبة، أستاذة التجميل، أن مشكلة الهالات السوداء حول العين أهم أسبابها أنها قد تكون وراثية، الجيوب الأنفية، أو الأنيميا.

وأشارت "وهبة"، خلال مشاركتها في حملة "#30_ثانية_لجمالك"، إلى أن العلاج يبدأ بتشخيص السبب أولًا وعلاجه، وفي حالة وجود تجويف يتم حقن دهون أو فيللر أو خيوط في التجويف الواقع أسفل العين، لافتة إلى أن حقن البلازما مع مستخلصات الخلايا الجذعية مع الكريمات يساعد كثيرا في الاحتفاظ بجمال العين.

يذكر أن حملة #30_ثانية_لجمالك، انطلقت منذ أيام عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحقق أكثر من 700 ألف متابعة ومشاهدة، وهي معنية بتقديم النصائح الطبية في وقت قصير وبالاستعانة بعدد كبير من الأطباء المتخصصين في التجميل.

ترشيحاتنا

تعرف على «3 طرق» للتعامل مع أوراق المصحف الممزق.. فيديو

مرتضى منصور عن استقالة إيهاب جلال: لا يوجد مجلس إدارة للزمالك

المقاصة يهزم الزمالك بهدف قاتل ويعمق جراحه.. فيديو وصور

وزير المالية: ندرس مع التضامن إضافة مستحقات 80% من الأجر للمعاشات

أحمد موسى: أنا أهلاوي متعصب.. ولاعبو الفريق يكافحون حتى الثانية الأخيرة

الغندور: مرتضى منصور سبب فشل صفقة «السعيد».. واللاعب هو المستفيد من كل ما حدث

«إيمان» مريضة الـ«NMO»: «نفسي أمشي وأشوف ابني .. وبناشد الرئيس إني أسافر وأتعالج» .. فيديو

اعترافات صادمة لأول مرة: ألفيس بريسلي انتحر.. فيديو وصور

مصادر قضائية : قرار بضبط وإحضار نائب رئيس مجلس الدولة

نجم الأهلى السابق لـ إيهاب جلال : "الزمالك كبير عليك"

شاهد.. لحظة طرد محمد النني من مواجهة أرسنال وساوثهامتون

أحلام تتألق بفستان ذهبى والسعر "خيالي".. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يحتفل بعيد الربيع بدار الأوبرا.. صور

فتح حديقة الجيزة العامة غدًا مجانا أمام المواطنين لاحتفالات شم النسيم

ننشر جداول امتحانات الصفين الأول والثاني "الثانوي العام" بالجيزة.. صور

أحمد جمال يتألق في أولى فقرات حفل شم النسيم بمدينتي‎.. صور

أحلام تتألق بفستان ذهبى والسعر "خيالي".. صور

فيديو

أول شحنة سيارات كهربائية تصل مصر يونيو المقبل .. فيديو
مصطفى بكري: بريطانيا دعمت نشأة جماعة الإخوان بـ500 جنيه ..فيديو
تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية ستطرح في مصر .. فيديو
أحمد موسى: حديقة الحيوان تستقبل هذا العام ضعف عدد سكان قطر.. فيديو
أحمد موسى: «أنا من عشاق الفسيخ والرنجة» ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟