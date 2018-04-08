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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 8 في انقلاب سيارة بطريق الخزان بقنا

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:43 م
حادث
حادث
يوسف رجب
تعرضت سيارة بطريق الخزان، للانقلاب أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى نجع حمادى العام وأبوتشت المركزى.

تلقى اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، بوقوع حادث انقلاب سيارة فى ترعة بطريق الخزان، نتج عنه مصرع شخصين، وإصابة كل من: عواطف أبوالحسن إسماعيل 55 عاما، زوبة أبوالحسن إسماعيل 40 عاا، حسام حسين محمود 9 أعوام، محمد حسن محمود 3 أعوام، سمير حسن محمود- عامين، ياسر سعد على- 35 عاما، هاله سمير حسن 30 عاما، و وردة سعد على 55 عاما.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفيات نجع حمادى العام وأبوتشت المركزى.

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