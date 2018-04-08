ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

«العبيدي»: بسالة الجيش المصري حالت دون تقسيم المنطقة

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:39 م
صدى البلد
سعيد العربي
قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي، سفير السلام العالمي وحقوق الإنسان، إن البطولات والتضحيات والانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة، على الجماعات الإرهابية في سيناء تدعو المصريين جميعًا للفخر بالجيش البطل.

وأضاف "العبيدي"، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن جيش مصر الباسل، أعرق جيوش العالم وصاحب أرقى عقيدة قتالية، فهو لا يعتدي، ولا يحتل، ولا يسلك سلوكًا يشين مطلقًا من تربى فيه، يقدم أبطاله أعظم صور البطولات في الذود عن تراب أعظم بلاد العالم وأعرقها، مضيفًا أنه يظل على الدوام يمثل حجر الزاوية، ليس في الحفاظ على مصر فحسب، في الحفاظ على المنطقة العربية جميعها، فلولا بسالة أبطاله لتغيرت خريطة المنطقة، ولتم تقسيمها، وتبدلت وعاد الاحتلال صريحا تُقَسِّم الدول الكبرى بلدانه بينها.

وتابع: أن الجيش المصرى يحارب الإرهاب في سيناء فيقطع قدم ويد كل من تسول له نفسه العبث بتراب هذا الوطن الغالي، ويقدم أبطالنا في الجيش المصري أرواحهم دفاعًا عن وطننا المستهدف لينعم شعبنا بالأمن والأمان، بالقضاء على الجماعات الإرهابية، والتي تعمل بكل تأكيد بتوجيه من جماعات ودول كارهة لمصر وشعبها، وتعمل على إيقاف مسيرة التنمية التي يحققها بكل جد وحماسة أبناء شعبنا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ترشيحاتنا

أول قرار من إيهاب جلال بعد إعلان استقالته من تدريب الزمالك

زوجة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الشرقية.. وطفلتهما: كانا يمارسان الرذيلة على سرير والدي.. شاهد

خالد طلعت: الزمالك فى مشاكل منذ سنوات.. وغير 18 مدربا و68 لاعبا فى 4 مواسم .. فيديو

مؤرخ روسي يكشف كيف أنقذ بوتين أردوغان ليلة الانقلاب الفاشل؟

شاهد.. الفرق بين السيارات الكهربائية والبنزين

عزة مصطفى تناشد المجتمع المدني بفتح ملف الزواج العرفي.. فيديو

الغندور: مرتضى منصور سبب فشل صفقة «السعيد».. واللاعب هو المستفيد من كل ما حدث

حُكم حصول المرأة المتزوجة على معاش أبيها بـ «الحيلة».. فيديو

حاكم دبي يفاجئ مواطنا اشتكى من ظروفه المعيشية

الأهلي يقترب من ضم نجم المنتخب الوطنى الجديد

مصر تحرك المياه الراكدة في القضية الفلسطينية.. «شكرى» فى تل أبيب لإحياء عملية السلام.. و«حرب»: القاهرة داعم أساسى.. و«البرديسى» يصف السياسة الخارجية بالهادئة

شاهد.. لحظة طرد محمد النني من مواجهة أرسنال وساوثهامتون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد جمال يتألق في أولى فقرات حفل شم النسيم بمدينتي‎.. صور

أحلام تتألق بفستان ذهبى والسعر "خيالي".. صور

حملة لرفع إشغالات الكافيهات والأكشاك بشوارع مدينة نصر ..صور

شاهد.. التحضيرات الأخيرة لحفل أحمد جمال في مدينتي

انهيار بلكونة شقة في الطابق الثالث بعقار بالزيتون.. صور

فيديو

خالد طلعت: الزمالك فى مشاكل منذ سنوات.. وغير 18 مدربا و68 لاعبا فى 4 مواسم .. فيديو
عبد الرازق توفيق: الجمهورية تظل حالة منفردة لأنها تواكب الروح الوطنية.. فيديو
رقم كارثي للفارس الأبيض.. الزمالك يتلقى 10 هزائم خلال الموسم الحالي ..فيديو
عفاف السيد: هناك قرى مشهورة بالاتجار في الفتيات من خلال «الزواج العرفي»
شاهد.. المقاصة يهزم الزمالك «رايح جاي» في آخر موسمين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟