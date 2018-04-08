«العبيدي»: بسالة الجيش المصري حالت دون تقسيم المنطقة

قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي، سفير السلام العالمي وحقوق الإنسان، إن البطولات والتضحيات والانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة، على الجماعات الإرهابية في سيناء تدعو المصريين جميعًا للفخر بالجيش البطل.





وأضاف "العبيدي"، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن جيش مصر الباسل، أعرق جيوش العالم وصاحب أرقى عقيدة قتالية، فهو لا يعتدي، ولا يحتل، ولا يسلك سلوكًا يشين مطلقًا من تربى فيه، يقدم أبطاله أعظم صور البطولات في الذود عن تراب أعظم بلاد العالم وأعرقها، مضيفًا أنه يظل على الدوام يمثل حجر الزاوية، ليس في الحفاظ على مصر فحسب، في الحفاظ على المنطقة العربية جميعها، فلولا بسالة أبطاله لتغيرت خريطة المنطقة، ولتم تقسيمها، وتبدلت وعاد الاحتلال صريحا تُقَسِّم الدول الكبرى بلدانه بينها.





وتابع: أن الجيش المصرى يحارب الإرهاب في سيناء فيقطع قدم ويد كل من تسول له نفسه العبث بتراب هذا الوطن الغالي، ويقدم أبطالنا في الجيش المصري أرواحهم دفاعًا عن وطننا المستهدف لينعم شعبنا بالأمن والأمان، بالقضاء على الجماعات الإرهابية، والتي تعمل بكل تأكيد بتوجيه من جماعات ودول كارهة لمصر وشعبها، وتعمل على إيقاف مسيرة التنمية التي يحققها بكل جد وحماسة أبناء شعبنا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.