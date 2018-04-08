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أخبار العالم

رئيس اتحاد كتاب اليمن يبيع مكتبته لتسديد إيجار سكنه وديونه

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:43 م
صدى البلد
قسم الخارجي
أعلن رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين محمد القعود بيع مكتبته على صفحته الخاصة في "فيسبوك"، وأرجع ذلك إلى أنه بحاجة للمال لتسديد ديونه.

كتب محمد القعود: «قررت أنا المدعو محمد القعود المصاب بلعنة الثقافة بيع مكتبتي" وأوضح أن مكتبته تضم أكثر من 8 آلاف كتاب في مختلف مجالات المعرفة، و 20% من الكتبه في مسكنه، و 80% في مكتبة خاصة خارج المسكن».

ويعود سبب بيع مكتبته أنه بحاجة إلى تسديد ديونه التي تراكمت عليه، وأنه بات مهددا بمغادرة الشقة التي يسكنها لتأخره عن  الإيجار، حيث ظل لمدة عالم لم يدفع إيجارها.

وختم المثقف اليمني منشوره: "مع اعتذاري لنفسي ولأسرتي ولكتبي عن كتابة ونشر هذا الإعلان الموجع الذي لم أكن أتخيل في يوم من الأيام أنني سأكتبه وانشره..!!".

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