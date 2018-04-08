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رياضة

طلعت يوسف: الفوز على الزمالك دفعة معنوية لتحسين مركز المقاصة بالدوري

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:34 م
فريق مصر المقاصة
فريق مصر المقاصة
عمرو الحلواتى
أبدى طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، سعادته بالفوز والأداء القوى أمام الزمالك وحصد ثلاث نقاط غالية أمام منافس محترم يضم مجموعة من اللاعبين المميزين.

وأضاف "يوسف"، أن لاعبي المقاصة على مدار شوطي اللقاء كانوا الأخطر والأكثر استحواذًا وفاعلية على المرمي، وتم فرض رقابة على مفاتيح لاعبي الزمالك، وكانت هناك حالة من الروح القتالية والإصرار لدى اللاعبين لتحقيق الفوز بالمباراة واللعب حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

وأوضح المدير الفنى للمقاصة، أن الفوز على الزمالك سيمنح لاعبي الفريق دفعة معنوية كبيرة من أجل تحقيق الانتصارات في المواجهات المقبلة وإنهاء الدورى بشكل جيد.

وأشاد طلعت يوسف، بالتزام اللاعبين وتنفيذهم للتعليمات حرفيًا على مدار الـ90 دقيقة، وهو ما انعكس على رغبتهم في الفوز باللقاء.

واختتم "يوسف"، تصريحاته، أن الفوز على الزمالك في الوقت القاتل تعويضًا عن الخسارة غير المستحقة لفريقه في مباراة سموحة الأخيرة بالدورى.

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