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أخبار العالم

الخارجية السورية تنفي مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة دوما

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:33 م
الخارجية السورية
الخارجية السورية
أ ش أ
رفضت وزارة الخارجية السورية بشدة المزاعم عن استخدام القوات الحكومية السورية الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

ووصف مصدر في الخارجية السورية ـ في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ تلك المزاعم بأنها "أسطوانة مملة غير مقنعة إلا لبعض الدول التي تتاجر بدماء المدنيين وتدعم الإرهاب في سوريا" ، مشددا على أن مزاعم كهذه تظهر في كل مرة يتقدم فيه الجيش السوري على حساب الإرهابيين.

وأشار إلى أن تلك المزاعم تستخدم كذريعة لإطالة أمد عمر الإرهابيين في دوما ، مضيفا أن استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة من قبل الجماعات المسلحة كان مخططا له ، وثمة معلومات مؤكدة وموثوق بها تدل على ذلك ، وسبق أن حذرت الدولة السورية من ذلك.

ونفي مصدر سوري رسمي ، في وقت سابق اليوم ، وقوع هجوم بأسلحة كيميائية بمدينة دوما بالغوطة الشرقية ، متهما الأذرع الإعلامية لما يسمى "جيش الإسلام" بفبركة ذلك لاتهام الجيش السوري في محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدمه.

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