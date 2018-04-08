الخارجية السورية تنفي مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة دوما

رفضت وزارة الخارجية السورية بشدة المزاعم عن استخدام القوات الحكومية السورية الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.



ووصف مصدر في الخارجية السورية ـ في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ تلك المزاعم بأنها "أسطوانة مملة غير مقنعة إلا لبعض الدول التي تتاجر بدماء المدنيين وتدعم الإرهاب في سوريا" ، مشددا على أن مزاعم كهذه تظهر في كل مرة يتقدم فيه الجيش السوري على حساب الإرهابيين.



وأشار إلى أن تلك المزاعم تستخدم كذريعة لإطالة أمد عمر الإرهابيين في دوما ، مضيفا أن استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة من قبل الجماعات المسلحة كان مخططا له ، وثمة معلومات مؤكدة وموثوق بها تدل على ذلك ، وسبق أن حذرت الدولة السورية من ذلك.



ونفي مصدر سوري رسمي ، في وقت سابق اليوم ، وقوع هجوم بأسلحة كيميائية بمدينة دوما بالغوطة الشرقية ، متهما الأذرع الإعلامية لما يسمى "جيش الإسلام" بفبركة ذلك لاتهام الجيش السوري في محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدمه.