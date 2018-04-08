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أخبار العالم

وزير خارجية فرنسا: استخدام أسلحة كيماوية في دوما انتهاك للقانون الدولي

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:32 م
وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي
أ ش أ
أعرب وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان عن إدانته لهجمات النظام السوري في دوما ، مؤكدا أنها تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وقال وزير الخارجية - في بيان اليوم ـ " أدين بشدة استمرار النظام السوري في حصار مدينة دوما في الغوطة الشرقية، والقصف الذي راح ضحيته عدد كبير من المدنيين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي".

وعبر لودريان عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد باستخدام جديد للأسلحة الكيميائية العنيفة بشكل خاص ، وأكد أن بلاده تعمل مع حلفائها والمنظمات الدولية المعنية للتحقق من حقيقة وطبيعة هذه الضربات ، مذكرا بأن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل جريمة حرب وانتهاك لنظام عدم انتشار الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أن بلاده تكرر التزامها بجميع مسؤولياتها في مكافحة الانتشار الكيميائي ، وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى الاجتماع في أقرب وقت ممكن لمناقشة الوضع في الغوطة الشرقية.

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