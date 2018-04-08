ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رقم كارثي للفارس الأبيض.. الزمالك يتلقى 10 هزائم خلال الموسم الحالي ..فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:35 م
صدى البلد
كتب خالد طلعت
تلقى فريق الزمالك الهزيمة العاشرة له هذا الموسم، وذلك بعدما خسر أمام فريق مصر المقاصة بهدف دون مقابل مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الممتاز. 

وتلقى الزمالك 8 هزائم في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث خسر أمام فرق سموحة ومصر المقاصة (مرتين) والإسماعيلي (مرتين) وطلائع الجيش والأهلي والمصري كما تلقى الزمالك هزيمة تاسعة هذا الموسم في بدايته أمام فريق العهد اللبناني في البطولة العربية للأندية.

وتلقى الزمالك هزيمة عاشرة أمام فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي في دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية ليودع الزمالك البطولة.

ترشيحاتنا

المقاصة يضم أنطوي من الأهلي .. رسميا

شاهد.. ملخص وهدف لقاء المقاصة والزمالك القاتل

شوبير يوجه رسالة «نارية» للإعلام الرياضي بشأن إذاعة مباريات مونديال 2018.. فيديو

عزة مصطفى ناعية آمال فهمي: فقدنا «ملكة الكلام».. فيديو

الأهلي يقترب من ضم نجم المنتخب الوطنى الجديد

علي جمعة: جسد الرسول خير من الجنة والنار.. وقبره أفضل بقعة في الأرض

هروب زعيم الحوثيين ومقتل اثنين من مرافقيه في صعدة.. فيديو

أول نتائج هزيمة القلعة البيضاء.. استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

دراسة صادمة عن الولادة القيصرية في مصر

مصر تحرك المياه الراكدة في القضية الفلسطينية.. «شكرى» فى تل أبيب لإحياء عملية السلام.. و«حرب»: القاهرة داعم أساسى.. و«البرديسى» يصف السياسة الخارجية بالهادئة

مصادر قضائية : قرار بضبط وإحضار نائب رئيس مجلس الدولة

شاهد.. المقاصة يهزم الزمالك «رايح جاي» في آخر موسمين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد جمال يتألق في أولى فقرات حفل شم النسيم بمدينتي‎.. صور

أحلام تتألق بفستان ذهبى والسعر "خيالي".. صور

حملة لرفع إشغالات الكافيهات والأكشاك بشوارع مدينة نصر ..صور

شاهد.. التحضيرات الأخيرة لحفل أحمد جمال في مدينتي

انهيار بلكونة شقة في الطابق الثالث بعقار بالزيتون.. صور

فيديو

خالد طلعت: الزمالك فى مشاكل منذ سنوات.. وغير 18 مدربا و68 لاعبا فى 4 مواسم .. فيديو
عبد الرازق توفيق: الجمهورية تظل حالة منفردة لأنها تواكب الروح الوطنية.. فيديو
رقم كارثي للفارس الأبيض.. الزمالك يتلقى 10 هزائم خلال الموسم الحالي ..فيديو
عفاف السيد: هناك قرى مشهورة بالاتجار في الفتيات من خلال «الزواج العرفي»
شاهد.. المقاصة يهزم الزمالك «رايح جاي» في آخر موسمين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟