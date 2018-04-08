رقم كارثي للفارس الأبيض.. الزمالك يتلقى 10 هزائم خلال الموسم الحالي ..فيديو

تلقى فريق الزمالك الهزيمة العاشرة له هذا الموسم، وذلك بعدما خسر أمام فريق مصر المقاصة بهدف دون مقابل مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الممتاز.





وتلقى الزمالك 8 هزائم في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث خسر أمام فرق سموحة ومصر المقاصة (مرتين) والإسماعيلي (مرتين) وطلائع الجيش والأهلي والمصري كما تلقى الزمالك هزيمة تاسعة هذا الموسم في بدايته أمام فريق العهد اللبناني في البطولة العربية للأندية.



