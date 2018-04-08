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أخبار العالم

مقتل شخص وإصابة العشرات في اشتباكات بأفريقيا الوسطى

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:35 م
قوات حفظ السلام التابعة
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى
رويترز
قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن مدنيا واحدا على الأقل قتل وأصيب العشرات من قوات حفظ السلام الدولية ومن مدنيين ومقاتلي ميليشيا خلال عملية ضد الجماعات المسلحة في بانجي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال شهود إن اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة النارية في حوالي الساعة الثانية صباحا "0100 بتوقيت جرينتش" في منطقة بي كيه 5 في بانجي وهي منطقة يقطنها مسلمون في المدينة التي يمثل المسيحيون أغلب سكانها.

واستمرت الاشتباكات حتى صباح اليوم الأحد وتصاعد الدخان من المنطقة في الوقت الذي فر فيه سكان إلى أجزاء أخرى من العاصمة من أجل سلامتهم.

وقال أحد سكان المنطقة "كنا نائمين عندما سمعنا دوي أسلحة ثقيلة وخفيفة في حوالي الساعة 2.15، رأينا هذا الصباح جنودا من الأمم المتحدة وأفريقيا الوسطى في منطقتنا".

وأضاف "انسحبوا ولا نعرف تحديدا ما حدث".

وقال هيرف فيرهوسل المتحدث باسم بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إن 11 من جنود الأمم المتحدة أصيبوا بجروح.

وأضاف أن نحو 20 شخصا من المدنيين والمقاتلين أصيبوا أيضا، ولم يتضح إن كانت القوات الحكومية المشاركة في العملية تعرضت لخسائر في الأرواح.

وقال فيرهوسل إن ثمانية مسلحين اعتقلوا اليوم الأحد.

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