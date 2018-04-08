مفاوضون: مسلحو المعارضة يتوصلون لاتفاق نهائي مع الروس للخروج من دوما

ذكر مفاوضون محليون اليوم "الأحد" أن مسلحي المعارضة توصلوا إلى اتفاق نهائي مع الجيش الروسي يسمح لهم بمغادرة مدينة دوما السورية المحاصرة بموجب ترتيب يأتي بالشرطة العسكرية الروسية إلى المدينة.



وقالوا إن الاتفاق من شأنه أن يسمح لمسلحي جماعة جيش الإسلام الذين لا يريدون المغادرة بالتوصل إلى تسوية مع السلطات السورية دون أن تلاحقهم قوات الأمن.



وقال مفاوضون لرويترز إن الاتفاق يشمل أيضا حظر التجنيد الإجباري لمدة ستة أشهر.