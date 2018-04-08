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أخبار العالم

الخارجية البحرينية تدين الهجوم الكيماوي على مدينة دوما السورية

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:45 م
الهجوم الكيماوي
الهجوم الكيماوي
أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية البحرينية ، اليوم "الأحد" ، الهجوم الكيماوي البشع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا ، وأودى بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم نساء وأطفال.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن الخارجية البحرينية شددت على ضرورة الإسراع في الجهود الرامية لحماية المدنيين في كل الأراضي السورية، والتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية يقوم على مبادئ بيان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن الدولي "2254"، بما يضمن ل‍سوريا سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

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