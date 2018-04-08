شاهد.. أول صور «OnePlus 6» الجديد

نشر موقع "جي إس إم آرينا" الهندي، المختص بالهواتف الذكية، أول صور مسربة للهاتف الجديد "OnePlus 6"، والذى يأتى بجسم معدنى بالكامل مصقولا بحرفية عالية تجعله بين الهواتف الأكثر أناقة.



يأتى الهاتف بثلاثة إصدارت سعة الذاكرة الداخلية لديها 64 جيجابايت، 128 جيجابايت، و 256 جيجابايت، وهو التطور للهاتفين السابقين "OnePlus 5T" ، و "OnePlus 5".



وبحسب تسريبات يأتى الهاتف يمعالج قوى من نوع "Snapdragon 840"، وذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 20 و16 ميجابيكسل، وبطارية سعة 3450 أمبير.