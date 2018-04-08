مرتضى منصور عن استقالة إيهاب جلال: لا يوجد مجلس إدارة للزمالك

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على استقالة إيهاب جلال من تدريب الفريق الأبيض بعد الهزيمة من مصر المقاصة.



وقال "مرتضى"، عبر مداخلة هاتفية في إذاعة راديو مصر، إن إسماعيل الفار مدير اللجنة المالية المكلفة بإدارة النادي هو المسؤول الآن وليس مجلس إدارة الزمالك.



وأضاف أننا قررنا تجميد اجتماعات مجلس إدارة الزمالك، ومن هنا فلا يوجد مجلس إدارة من الأساس لاتخاذ أي قرار.



وشدد مرتضى منصور على أن مجلس إدارة الزمالك لن يجتمع ولن أقبل ما يحدث من الوزير.



واختتم مرتضى منصور تصريحاته: "يا جمهور الزمالك، إسماعيل الفار هو من يدير النادي الآن، وليس مجلس الإدارة المحترم المنتخب".