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فكر دينى

داعية إسلامي يشرح فوائد الحمد في كل الأوقات.. فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:51 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قدم الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، نصيحة لمتابعيه بإلزام الحمد دائما، والتعود على قول "الحمد لله "في السرّاء والضرّاء.

وأضاف "عبدالمعز" خلال برنامج "لعلهم يفقهون": النبي إذا رأى ما يكره يقول الحمدلله وإذا رأى ما يحب يقول الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكلمة الحمدلله تملأ الميزان، ولا تحرم نفسك أن تقول الحمدلله ، وفي كل الأوقات حتى تكون من الموازين الثقيلة يوم القيامة.

وتابع": قدر الله لا يأتي إلا بالخير، وإرادة الله أفضل للإنسان، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون.

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