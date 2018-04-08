داعية إسلامي يشرح فوائد الحمد في كل الأوقات.. فيديو

قدم الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، نصيحة لمتابعيه بإلزام الحمد دائما، والتعود على قول "الحمد لله "في السرّاء والضرّاء.



وأضاف "عبدالمعز" خلال برنامج "لعلهم يفقهون": النبي إذا رأى ما يكره يقول الحمدلله وإذا رأى ما يحب يقول الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكلمة الحمدلله تملأ الميزان، ولا تحرم نفسك أن تقول الحمدلله ، وفي كل الأوقات حتى تكون من الموازين الثقيلة يوم القيامة.



وتابع": قدر الله لا يأتي إلا بالخير، وإرادة الله أفضل للإنسان، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون.

