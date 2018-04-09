فيديوجراف.. «8 فضائل» لصلة الرحم تعرف عليها

ورد في السنة النبوية الكثير من الأحاديث التي تدعو إلى صلة الأرحام وحرمة قطيعتها، ويدلُّ ذلك على أهميّتها في الإسلام وعظمتها، وضرورتها في تكاتف المجتمعات وتماسكها وتعاضدها.



وصلة الرَّحم واجبةٌ شرعًا، وقد ثبت وجوبها بالقرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء، ويرصد «صدى البلد» «8 فضائل» عن صلة الرحم، وهي:



1- صلة الرحَّم تُدخل صاحبها الجنة

2- صلة الرَّحم طريقٌ لرضى الرحمن

3- صلة الرَّحم وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه

4- الرَّحم مأخوذٌ من اسم الرحمن، ومن قطعها قطعه الله:

5- صلة الرَّحم تُبارك في العمر، وتزيد في الرزق

6- صلة الأرحام دليلٌ على قوة إيمان المسلم وصدقه وتعلُّق قلبه بالله:

7- قاطع رحمه لا يدخل الجنة كما ورد في حديث: «لا يدخلُ الجنةَ قاطعُ رحمٍ»

8- يضاعف الله تعالى ثواب الصدقة التي تخرجها لذوي الأرحام

