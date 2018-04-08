أمين الفتوى: نزيف الأنف يُبطل الصيام في هذه «الحالة».. فيديو

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفيصل فيما إذا كان نزيف الأنف يُفطر في نهار رمضان أم لا، يكمن في وصول الدم إلى الحلق وابتلاعه.



وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل نزيف الأنف يُفطر في نهار رمضان، مع العلم بأن الشخص الذي ينزف يرجع برأسه إلى الخلف، فيُحتمل نزول دم في حلقه؟»، أن الفيصل في هذا ألا يبتلع شيئًا، فإذا لم يصل الدم إلى حلقه ولم يبتلعه فلا شيء في صيامه، أما إذا ابتلع الدم ففي هذه الحالة يبطُل صومه.

