مازن الغرباوي يوقع 3 بروتوكولات جديدة



يقول مازن إن هذا البروتوكول هو المحطة التاسعة في مشوار المهرجان، ويأتي أهميته أن اللقاء المسرحي العربي يعكس ما وصلت إليه مجتمعاتنا العربية على المستوى الثقافي والفني.



ومن جانبه قال ديوري، إن هذه أول اتفاقية يوقعها البافيو مع مهرجان عربي، وشرم الشيخ للمسرح بالاخص له نكهة خاصة لأن معه تفتح طاقة جديدة للشباب، وكل البنود التي وضعناها في هذا البروتوكول ممكنة، وليس مستحيل تتفيذها.



كما وقع الغرباوي بروتوكول تعاون مع سيرين جنون مدير مسرح الحمرا بتونس، والذي قال عنه : هذا البروتوكول هو العاشر وتأتي أهميته أنه يمكن الاستفادة منه على ثلاثة محاور وهي مع مسرح الحمرا والمركز العربي الإفريقي ومهرجان عز الدين جنون والذي سوف تنطلق الدورة الأولى منه في ٢٠١٩.



وأعربت سيرين جنون عن سعادتها بهذا البروتوكول وقالت: أعدنا مؤخرا هيكلة مسرح الحمرا لنفتح الإنتاجات للشباب ودعمهم على مستوى التكوين والتسويق وتدريبهم عن طريق المركز العربي الإفريقي.



أما البروتوكول الثالث فكان بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وشركة رزم للتوريدات والدعاية متمثلة في نورا مجدي التي قالت، عملنا هو التجديد وظهور المهرجان بشكل مختلف لينافس المهرجانات العالمية، وبالفعل بدأنا في ذلك خلال الدورة الثانية، ونستكمل هذا في هذه الدورة وما بعدها .

وقع الفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي منذ قليل ٣ بروتوكولات تعاون جديدة، مع عدد من المهرجانات، بدأت مع المسرحي فتاح ديوري رئيس اللقاء المسرحي العربي في هانوفر.