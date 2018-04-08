«الأداء الاقتصادي الإيجابي يتحدث عن نفسه».. ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى 186.1 مليار جنيه فى النصف الأول من العام.. وزيادة فى معدل تأسيس الشركات.. و47.5 مليار جنيه زيادة فى رأسمال البورصة

ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى 186.1 مليار جنيه في 6 أشهر

24 مليار جنيه حجم أقساط التأمين في النصف الأول من العام

8.3 مليار جنيه استثمارات 2226 شركة جديدة مارس الماضي

47.5 مليار جنيه أرباح البورصة في شهر

«المستثمرون الأجانب» يستحوذون على 25.3% من مبيعات البورصة

62 % عوائد قطاع المنتجات المنزلية في مارس الماضي

ارتفع حجم الاستثمارات المحلية الخاصة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بمعدل 24.2% مسجلة 186.1 مليار جنيه مقارنة بـقيمة 149.8 مليار بنفس المدة من العام السابق له، بزيادة بلغت 36.3 مليار جنيه.كشف تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن مؤشرات الأداء الاقتصادي لشهر مارس الماضي، أن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة ارتفع خلال 6 أشهر الأولى للسنة المالية الحالية مسجلة 353 مليار جنيه مقابل 231 مليارا في نفس المدة عن السنة السابقة بفارق نمو قدره 122 مليار جنيه بمعدل 52.8%.كشفت الوزارة عن ارتفاع أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالي 2016/2017 ، حيث بلغت قيمة إجمالي الأقساط نحو 24 مليار جنيه مقارنة بنحو 18 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016.وأضاف التقرير، أن التعويضات المسددة من جانب شركات التأمين على الأشخاص وشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات ارتفعت خلال العام المالي 2016/2017 حيث بلغت التعويضات المسددة نحو 13 مليار جنيه خلال تلك الفترة مقارنة بنحو 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016.ارتفعت جملة الاستثمارات الجديدة بما في ذلك تأسيس الشركات الجديدة وتوسعات الشركات القائمة خلال مارس الماضي إلى 8.3 مليار جنيه بإجمالي 2226 شركة، مقارنة بـ1.9 مليار جنيه بإجمالي 1922 شركة بنفس الشهر المذكور من العام السابق ، بزيادة بلغت 6.4 مليار جنيه.وكشف التقرير أن توسعات الشركات الجديدة بلغت 7مليارات جنيه وشركات جديدة 1.27 مليار جنيه خلال مارس الماضي، مقابل تأسيسات جديدة بـ 594 مليون جنيه وتوسعات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.ذكر التقرير أن عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في مارس الماضي بلغت 2072 شركة جديدة مقابل 1741 شركة في مارس 2017 وتوسعات لاكثر من 254 شركة مقابل 181 شركة في مارس قبل الماضي، بمعدل نمو بلغ 21%.ارتفع حجم رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة خلال مارس الماضي لتبلغ 20.8 مليار جنيه بنسبة نمو تجاوزت الـ 226% مقارنة بـ 6.4 مليار جنيه في مارس الماضي.وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات مارس الماضي ليغلق عند مستوى 17450 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 12.8% ، بإجمالي تداول قدره 47.5 مليار جنيه.وكشف التقرير، أن التداول بلغ نحو 9039 مليون ورقة منفذة على 752 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغ نحو 33 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5147 مليون ورقة منفذة على 579 ألف عملية خلال فبراير 2018.كما ارتفع مؤشر سهم ايجي اكس 70 ارتفاعا بنحو 1.2% مغلقا عند مستوى 871 نقطة، أما مؤشر ايجي اكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 6.22% مغلقا عند مستوى 2238 نقطة.وسجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 28.1 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 25.6 مليون ورقة منفذة على 4401 عملية، وبهذا فقد استحوذت الاسهم على 90.8% من اجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة تداول السندات 9.2% خلال مارس 2018.وكشفت الوزارة عن استحواذ المستثمرين الأجانب على المبيعات بنسبة 25.3% من سوق المال بعد استبعاد الصفقات خلال مارس الماضي، مقابل تعاملات للمستثمرين العرب علي 13.1% من تلك المبيعات.وذكر تقرير صادر عن الوزارة بشأن مؤشرات أداء مارس الماضي، أن صافي المبيعات للعرب بلغ 928.6 مليون جنيه ومشتريات المستثمرين الأجانب بـ 3.78 مليار جنيه.أفاد التقرير بأن المؤسسات استحوذت خلال مارس 2018 على 49.5 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.5%، فيما سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 956.1 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.وقالت الوزارة إن قطاع المنتجات المنزلية والشخصية حقق أعلى عائد إيجابي خلال مارس 2018، حيث بلغ نحو 26.2%، تلاه قطاع السياحة والترفيه بعائد ايجابي بلغ نحو 23% وقطاع العقارات بنسبة 17%، والخدمات المالية غير المصرفية 15.5%.وذكر التقرير، أن البنوك حققت عائدا إيجابيا بنسبة 12.4%، فيما حقق قطاع الرعاية الصحية والأدوية تراجعا بلغ 5.5% .كشف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة سجل 974 مليار جنيه، وذلك بارتفاع قدره 9% عن فبراير من نفس العام.