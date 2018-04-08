"الزهار" ينتقد مقالا أهان المصريين وحضارتهم بأفكار وهابية

انتقد سامح الزهار الباحث المتخصص في الآثار مقالا نشرته جريدة قومية بعنوان (الفراعنة) في عمود ثابت تحت اسم (حق ربنا) وفي الحقيقة هو ليس حق ربنا على الإطلاق، بل هو حق التطرف والوهابية، حيث أن كاتب المقال أهان الشعب المصري صاحب أقدم حضارة في التاريخ الإنساني.



وتابع الزهار: تبنى كاتب المقال – مع تحفظي على وصفه بالكاتب – وجهة نظر السلفية الوهابية في ذم الحضارة المصرية القديمة وتقديمها على أنها حضارة ظالمة، وأن قدماء المصريين قوم فاسقون ظالمون عالون مسرفون، مؤكدًا فساد تلك الحقبة التاريخية، وهذا ما يتبناه الفكر الظلامي من الدواعش والمتطرفين فكريًا.



وتابع: في حقيقة الأمر أن الحضارة المصرية القديمة لا تزال تبوح بأسرارها كما يرى علماء الآثار ومن بين تلك الأسرار هي قصة الخروج، وتحديد شخصية فرعون موسى، فعلى الرغم من وجود القصة بتفاصيلها في التوراة والقرآن الكريم، إلا أن شخصية فرعون الخروج لم تحدد بالاسم.



وورد عن المفسرين قولهم إن القرآن الكريم نأى عن ذكر الأسماء، وذلك صونًا لكرامة الإنسان وخصوصيته، فلم يذكر شخصية عزيز مصر الذي اشترى يوسف ورباه في بيته أو حتى امرأته التي راودت يوسف عن نفسه أو شخصية ملك مصر الذي جعل من يوسف أمينًا على خزائن مصر وغير ذلك من الأمثلة الكثير.



واستطرد: ولعل السبب كذلك هو إعطاء العقل البشري مساحة من التفكير لتعقل الرواية القرآنية بدلًا من تحديدها في نطاق أشخاص بأسمائهم والبعد عن المعنى الشمولي للرواية وجعلها قصة دارت أحداثها بين أشخاص بعينهم، ولذلك فإن التعميم بما وصفه الكاتب على حضارة المصريين القدماء هو أمر لا يمكن وصفه إلا أنه منتهى العبث بالإضافة الى السرد الركيك واللغة الضحلة والعرض السطحي.



وأضاف: ما جاء في المقال هو إساءة لمصر وللمصريين الذين كرمهم الله في الذكر وكرمتهم الإنسانية في كتبها، وذلك من خلال حضارة هي الأقدم والأهم في تاريخ البشرية والتي دلت عليها سجلاتهم الصامتة وهي الآثار، ويجب على الجريدة إيقاف هذا الكاتب وعلى الفور تقديم اعتذار رسمي لمصر والمصريين عما بدر من كاتبهم.