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فكر دينى

الإفتاء تكشف عن «أمر» يجعلك أقرب الناس إلى رحمة الله تعالى

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:05 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثَّنا على الرحمة والعطف على جميع الخلق، بمختلف أنواع الرحمة.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه –صلى الله عليه وسلم- أوصانا أن نرحم الجاهل بالعلم، والفقير بالمال، والكبير بالتوقير والصغير بالشفقة ، والعصاة بالدعاء، والحيوانات بالعطف، منوهة بأن أقرب الناس من رحمة الله أرحمهم بخلقه، فمن كثرت منه الشفقة على خلقه والرحمة على عباده رحمه الله برحمته، وأدخله دار كرامته.

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