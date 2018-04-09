الإفتاء تكشف عن «أمر» يجعلك أقرب الناس إلى رحمة الله تعالى

قالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثَّنا على الرحمة والعطف على جميع الخلق، بمختلف أنواع الرحمة.



وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه –صلى الله عليه وسلم- أوصانا أن نرحم الجاهل بالعلم، والفقير بالمال، والكبير بالتوقير والصغير بالشفقة ، والعصاة بالدعاء، والحيوانات بالعطف، منوهة بأن أقرب الناس من رحمة الله أرحمهم بخلقه، فمن كثرت منه الشفقة على خلقه والرحمة على عباده رحمه الله برحمته، وأدخله دار كرامته.

