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ثقافة

أبو اليزيد يكشف أصل شم النسيم.. ويؤكد: فرعوني وتوارثته الأجيال إلى يومنا

الأحد 08/أبريل/2018 - 09:16 م
صدى البلد
علاء المنياوي
يحتفل المصريون غدا الإثنين بعيد 'شم النسيم'، وكشف د.أشرف أبواليزيد مدير عام متحف النسيج أنه موروث ثقافي قديم، احتفل فيه قدماء المصريين منذ أقدم العصور، وتوارثته الأجيال إلى يومنا هذا.

وتابع: كان لـ'شم النسيم' أطعمته التقليدية المفضلة، وما ارتبط بها من عادات وتقاليد أصبحت جزءا لا يتجزأ من الاحتفال بالعيد نفسه، والتي انتقلت من الفراعنة عبر العصور الطويلة إلى عصرنا الحاضر.

وتشمل قائمة الأطعمة المميزة لمائدة شم النسيم البيض والفسيخ والبصل والخس والملانة، وتوارث المحتفلون بأعياد الربيع في دول الغرب والشرق مظاهر عيد شم النسيم ونقلوها في أعيادهم الربيعية.

ويعتبر البيض الملون من أهم مظاهر ومائدة عيد شم النسيم، وبدأ ظهور البيض في 'شم النسيم'، مع بداية العيد الفرعوني نفسه أو 'عيد الخلق'، وكان البيض يرمز إلى خلق الحياة، كما ورد في متون كتاب الموتى وأناشيد 'أخناتون" الفرعوني، وهكذا بدأ الاحتفال بأكل البيض كأحد الشعائر المقدسة التي ترمز لعيد الخلق، أو عيد شم النسيم عند الفراعنة.

والسمك المملح 'الفسيخ' من بين الأطعمة التقليدية في عيد الأسرة الفرعونية الخامسة، عندما بدأ الاهتمام بتقديس النيل، أو 'الإله حعبى' كما أطلق عليه الفراعنة، وورد في متونه المقدسة عندهم أن الحياة في الأرض بدأت في الماء، ويعبر عنها بالسمك الذي تحمله مياه النيل من الجنة حيث ينبع، حسب اعتقادهم.

أما البصل فقد ظهر ضمن أطعمة عيد شم النسيم في أواسط الأسرة الفرعونية السادسة، وارتبط ظهوره بما ورد في إحدى أساطير منف القديمة، التي تروى أن أحد ملوك الفراعنة كان له طفل وحيد، وأصيب الأمير الصغير بمرض غامض أقعد الأمير الصغير عن الحركة، وعجز الأطباء والكهنة عن علاجه وأمر أحد الكاهن بوضع ثمرة ناضجة من ثمار البصل تحت رأس الأمير، بعد أن قرأ عليها بعض التعاويذ، ثم شقها عند شروق الشمس في الفجر ووضعها فوق أنفه ليستنشق عصيرها، ليشفا بذلك الأمير.

وكان الفراعنة يعتقدون أنه يطرد الأرواح الشريرة وتعلق رزم البصل على مداخل البيوت، وتعتمد رسميا كأحد مأكولات شم النسيم الأساسية، والخس من النباتات التي تعلن عن حلول الربيع باكتمال نموها ونضجها، وقد عرف ابتداء من الأسرة الفرعونية الرابعة حيث ظهرت صوره من سلال القرابين التي يقربونها لآلتهم، بورقه الأخضر الطويل وعلى موائد الاحتفال بالعيد.

وثمرة الحمص الأخضر، وأطلق عليه الفراعنة اسم 'حور بيك'، أي رأس الصقر لشكل الثمرة التي تشبه رأس حور الصقر المقدس عندهم ، واعتبر الفراعنة أن نضج 'ثمرة الحمص' وامتلاءها إعلانا عن ميلاد الربيع، وهو ما أخذ منه اسم الملانة أو الملآنة.

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