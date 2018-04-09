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فكر دينى

البحوث الإسلامية تكشف عن أصعب «3 أعمال» يقوم بها المؤمن

الإثنين 09/أبريل/2018 - 05:07 ص
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن فيما ورد عن السلف الصالح، أن هناك ثلاثة أعمال تُعد أصعب ما يمكن أن يقوم به المؤمن.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أصعب ثلاثة أعمال على الإنسان، هي: «إعطاء الحق من نفسه، وذكر الله تعالى على كل حال، ومواساة الأخ في المال»، مستشهدًا بما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-، أنه قال: «أَشَدُ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةُ: إِعْطَاءُ الْحَق مِنْ نَفْسِكَ، وذِكْرُ اللهِ عَلَى كُل حَالِ، وَمُوَاسَاة الْأخِ فِي المالِ».

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