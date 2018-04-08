محافظ كفر الشيخ: لدينا 45 مستشفى عاما وخاصا ووحدات إسعاف استعدادا لشم النسيم

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن هناك استعدادات أمنية مسبقة لحماية الكنائس من خلال عمل كردونات أمنية لمنع أعمال الشغب إن وجدت، وكل الأماكن الهامة التي يتردد عليها المواطن في شم النسيم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، مضيفا أن هناك غرفة عمليات متصلة بكل رؤساء مجالس المدن، وقمنا أيضا بفتح كل المتنزهات والحدائق مجانا كاملة على مدار 24 ساعة.



وأضاف نصر فى لقائه مع الإعلامية سهام السماحى فى برنامج لا يزال البحث جاريا على فضائية مصر البلد، أن هناك تجهيزات مسبقة مع شرطة المرور بتكثيف الجهود اللازمة والنشاط المروري من بداية فجر اليوم إلي الانتهاء منه كي يشعر المواطن بالسهولة واليسر أثناء الحركة والتنقل بين وسائل المواصلات المختلفة.



ومن ناحية القضاء على ظاهرة التحرش فى شم النسيم، قال نصر إن هناك تنسيقا كاملا مع مدير الأمن وعمل اللازم في هذه الاحتفالات من خلال عمليات الطوارئ 24 ساعة بالداخلية، والاهتمام غير العادي وأيضا بصفتي كظابط شرطة سابق يتم تكثيف الجهود والخدمات في الأماكن التي يقبل عليها الجمهور، والمحليات فهناك متابعة مستمرة حتي انتهاء العرس في هذه الاحتفالات، وأضيف أنه من النادر وجود حالات تحرش بالمحافظة.



ومن ناحية التأكد من سلامة الفسيخ والرنجة، تابع نصر، أنه علي مدار العام يتم متابعة ومراقبة كل السلع الاستهلاكية الخاصة بشم النسيم بالتعاون مع مباحث التموين حيث تم ضبط كثير من قضايا الغش والأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي وتم إعدامها بإتخاذ الإجراءات القانونية بها، والتفتيش علي كل المخازن التي تعمل في تجارة الأسماك المملحة بدوريات منتظمة، فلن نسمح بوصول سلع فاسدة للمواطن في هذه الاحتفالية، أما علي الجانب الصحي لسلامة المواطن هناك تنسيق بين 45 مستشفي بين عام وخاص، 25 عاما و20 خاصا، ووحدات إسعافية لإسعاف المواطنين في حالات التسمم إن وجدت.



وقال نصر إن مشروع بركة غليون للثروة السمكية وفر كثير من الأسماك بالنسبة للمواطن والتى كانت تستورد من قبل الآن أصبحت متوفرة بشكل كبير بنسبة 70% من ناحية أما من جانب الجودة فهي تعبئ بطريقة آلية وآمنة من حيث التغليف والتكييس بجانب أنها نظيفة ومخلية من خلال ترويجها من كل المنافذ لدينا وطبعا وجودها يزيد من المعروض علي السوق ويقلل من الاستيراد.



ومن ناحية أسعار السلع وجشع التجار قال نصر، إنه من المهم أن تصل السلعة للمستهلك بجودة عالية أما عن عملية الأسعار فهي عرض وطلب فالفسيخ لا يقدم طوال العام فهذا موسم لهؤلاء التجار، علي سبيل المثال نجد أن كيلو الفسيخ الجيد جدا لا يتعدى 120 جنيها والأقل جودة 100 جنيه والسردين يتراوح من 50 إلي 60 جنيها هذه أسعار تقريبية في متناول متوسط دخل الفرد العادي.



ومن ناحية خطة المحافظة لتوفير شقق سكنية قال نصر، إننا نسعي جاهدين ونعمل علي توفير شقق لأبنائنا الشباب فهناك مشاكل نعالجها من حيث الحجوزات من عام 2005، وعام 2009، أكثر من 12 سنة بفضل الله استطعنا توفير أراضي مخصصة للإسكان وستجري عمليات طرحها علي السيد وزير الزراعة ونأمل الانتهاء من هذا البروتوكول هذا الأسبوع، وستنتهي الأزمة إن شاء الله في العشر سنوات القادمة ليس فقط علي مستوي المحافظة بل مصر كلها حتي تختفي تماما.



وعن آخر المشروعات بالمحافظة قال نصر، إنه تم عمل كثير من المشاريع التنموية التي تنهض بالمواطن أولا وبمصر ثانيا مثل مزرعة غليون ومحطة الكهرباء والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية والمدينة الأولمبية والرمال السوداء ومصنع النسيج وصوب زراعية ومزارع دواجن ومواشي، وأيضا 9 آبار غاز بترولية ستوفر فرص عمل كثيرة للشباب، فالمدينة الضناعية بها 17 مصنعا بها 1000 عامل علي الأقل، 58 مصنعا جار إنشائها أما عن بحيرة البرلس فقد تم الإنتهاء من أعمال الحفر والردم وكل المشاكل للمتعلقة بها فهي علي مساحة 108 آلاف فدان فبالتالي سيفتح مجالات عديدة للأيدي العاملة فبعد إن كانت هناك هجرة فأصبح المكوث هو الأفضل والحل الأصلح لوجود العمل والخير.