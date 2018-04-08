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محافظات

محافظة السويس تسحب 119 قطعة أرض وورش ومحلات مباعة بالمزاد العلني لم تسدد مديونيات

الأحد 08/أبريل/2018 - 09:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن غنيمة
استمرارًا فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المديونيات والمتأخرات على أصحاب قطع الأراضى الراسية عليهم بالمزاد العلنى، أصدر اللواء ا. ح أحمد محمد حامد محافظ السويس، قرارا بحصر المتأخرات، وكافة المستحقات المالية على أراضي الدولة المباعة بالمزادات العلنية والمتأخرات على الورش والمحلات ، خلال السنوات السابقة.

كما أصدر المحافظ قرارات لسحب عدد من الاراضي والمحلات والورش، حتى الآن وصلت إلي 101 قرار لسحب 119 من الأراضى أو الورش أو المحلات المتعامل عليها من قبل المواطنين الذين رست عليهم المزادات ولم يسددوا المبالغ المستحقة عليهم منذ 1998 وحتى الآن وجار استكمال باقى الإجراءات لكافة الملفات .

شرعت اللجنة المشكلة برئاسة السيد المستشار القضائى للمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو سحب هذه الأراضى الواردة بالقرارات تمهيدًا لإحالة أصحابها للنيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الجهة الإدارية.

وانتهت اللجنة من إعداد تقريرها وبالعرض على محافظ السويس، أحال ملفات لعدد 15 قطعة أرض صادر لها قرارات بالسحب كمرحلة ثانية إلي النيابة العامة وذلك لعدم التزام المتعاملين عليها من خلال رسو المزادات السابقة عليهم بالالتزامات المفروضة عليهم قانونًا واتفاقًا وفقا لبنود التعاقد، كذلك جار إحالة المرحلتين الثالثة والرابعة إلي النيابة العامة خلال الأيام القادمة ، بالإضافة إلي استكمال قرارات السحب المتبقية التي يتم حصرها من قبل اللجنة المشكلة.

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