«المصريين الأحرار» يوزع الورود على الكنائس بالإسكندرية

شارك حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية دائرة المنتزه في القداس بكنيسة القديسين بسيدي بشر بالإسكندرية، بحضور مدير أمن الإسكندرية بمناسبة عيد القيامة المجيد.



كما قام الوفد بتقديم التهاني لكهنة كنيسة الانبا كراس بأرض فرعون وكنيسة العذراء شارع سيف و كنيسة مار جرجس بسيدي بشر وماكسيموس وديماديوس والأنبا موسي.



ووزع الحزب "الورود والشيكولاتة" علي الوافدين للكنيسة، ونقلوا تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب للجميع.



وضم وفد الحزب عددا من القيادات منهم أحمد علي حسن، إسلام الدياش، طارق رسمي، شيماء عبد الرسول.



قال أحمد علي حسن القيادي بالحزب، إن قوة الشعب المصري في وحدته ولعل مشهد الاحتفال بالاعياد دليل دامغ على تلاحمه.



وأضاف أن الشعب المصري علي عهده دائما بالسراء والضراء وفي الحرب والانتصار ولن تستطيع مؤامرات دول بعينها النيل من قوته وصلابته، ونقل القيادي بالحزب تهنئة الدكتور عصام خليل لكافة الحضور.

