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ملفات

السعودية تكشف مصير المتهمين في حملة مكافحة الفساد .. مسؤول بالنيابة: محكمة أمن الدولة ستنظر بعض القضايا

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:03 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
سعود الحمد: غالبية المتهمين التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية
الملك سلمان وولي العهد: لن يُسمح للفساد أن يوجد في البلاد
الحكومة السعودية تمكنت من استرجاع ما لا يقل عن 100 مليار دولار

أعلن سعود الحمد نائب النائب العام السعودي، الأحد، أن النيابة العامة بالمملكة باشرت التحقيقات مع متهمين بالتورط في قضايا فساد، مؤكدًا أنها تجري حسب ما آلت إليه كل قضية على حدة، فبعضها ستنظره الدوائر المتخصصة في قضايا غسل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب.

وكانت التحقيقات القضائية التي انتهت مؤخرا مع متهمين بالفساد في المملكة، بينهم أمراء ووزراء، قد مكّنت الحكومة من استرجاع ما لا يقل عن 100 مليار دولار، لكنّ الأهم كان استرجاع ثقة المواطن السعودي في عدالة دولته، وثقة الشركاء الدوليين في حزم السلطات السعودية ضد الفساد.

وأشار سعود الحمد، خلال تصريحات لـصحيفة «الشرق الأوسط»، إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، بأن لا يُسمح للفساد أن يوجد في البلاد، منوهًا بأن المملكة المقدمة على خطوات تنموية كبيرة ضمن رؤيتها 2030 تحتاج إلى حمايتها من الفساد، وشدد الحمد على دور المواطن في محاربة الفساد، وعلى تفعيل دور الأجهزة الحكومية كافة التي تتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، مفيدًا أن التوجيهات الصادرة من القيادة السعودية تؤكد تساوي المواطنين أمام القانون.

وذكر نائب النائب العام، أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد كُلفت بمهام عمل محددة وذلك في التحقيق بقضايا محددة، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق في القضايا التي خرجت من المهتمين بالقضايا التي باشرتها اللجنة، منوهًا بأن غالبية المتهمين بقضايا الفساد وجرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، أما البقية فانقسموا إلى قسمين؛ فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم، وأضاف أن من يوجَّه إليه الاتهام يحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق يحال إلى المحكمة المعنية، فبعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال، وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية فتحال إلى المحاكم المتخصصة، وأكد الحمد أهمية تطبيق بعض القوانين كقانون الإثراء غير المشروع، وحماية الشهود وحماية المبلغين، ودعم النشاط في مؤسسات المجتمع المدني.

كان الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في شهر نوفمبر الماضي، أمرًا ملكيًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. تقوم هذه اللجنة، استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، كما خوّل الأمر الملكي للجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع تقريرًا مفصلًا عما توصلت إليه، وما اتخذته بهذا الشأن.

وانعكست الحملة ضد الفساد على سمعة السعودية الاقتصادية حيث تقدم موقع المملكة في تقرير منظمة الشفافية الدولية 5 مراكز في الترتيب الدولي، لمؤشرات محاربة الفساد، حيث تقدمت السعودية إلى المركز 57 عام 2017، بعدما كانت في المركز 62 عام 2016، كما تقدمت المملكة مركزًا واحدًا إلى المركز الثالث على صعيد الدول العربية مقارنة بالتقرير السابق.
 
كما ارتكز تقرير المنظمة على تراجع مظاهر الفساد في السعودية على مستوى المحسوبية في الإدارات العامة، والتعسف في استخدام السلطة، والتملك غير المشروع للأموال العامة والرشوة، وأشار التقرير أيضا إلى سنّ السعودية لقوانين تحد من مظاهر الفساد وتمنع تضارب المصالح وتشجع على نزاهة الموظفين.

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