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تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية ستطرح في مصر .. فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 09:16 م
مواصفات أول سيارة
مواصفات أول سيارة كهربائية في مصر
إسلام الطوانسي
قال محمد مصطفى المدير التنفيذي لشركة ريفولتا، إن السيارة الجديدة تعمل بالطاقة الكهربائية وهي طاقة نظيفة لا تضر بالبيئة على الإطلاق.

وأكد مصطفى في مداخلته الهاتفية ببرنامج «رأي عام» المذاع على قناة «تن»، أن احتمال أعطال السيارة 7% نظرا لعملها بالدوائر الإلكترونية، كما تحتوي السيارة على كافة وسائل التنبيه الموجودة في السيارات التقليدية كما أن بها عدادا لإظهار مستوى الشحن.

وأشار الى أن الشركة تستهدف إنشاء محطة شحن كهربائية خاصة بالسيارات الكهربائية في كافة الأماكن والمسافة بين كل محطة 90 كم فقط.

ولفت مصطفى إلى أن السيارة قادرة على التحرك مسافة 200 كم بالشحنة الواحدة، موضحا أن تكلفة شحن السيارة كي تسير مسافة 250 كيلومترا هي 50 جنيها فقط، بينما السيارة التي تسير بالبنزين نفس المسافة تكلفة تعبئتها بالوقود 150 جنيها.

الصيانة كل 90 ألف كم، فقط وهي تشمل تيل الفرامل وفلتر التكييف فقط، على عكس السيارات التي تسير بالبنزين والتي تحتاج صيانة كل 5 آلاف كم ويتم تغيير زيت وفلاتر زيت وبنزين وسيور وأمور أخرى وتكلفتها تكون مرتفعة.

الشحنة القادمة ستكون أول يونيو القادم وستكون تقريبا من 20 إلى 50 سيارة، لافتا إلى أن السيارات مستعملة، وهناك شحنات أخرى ستكون جديدة.

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