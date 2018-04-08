«جيزمودو»: استمرار عمل أوبر وكريم في مصر

ذكر موقع "جيزمودو" الأمريكي أن السلطات المصرية لن تحظر خدمة "أوبر" و"كريم" بعد أن نقضت إحدى المحاكم قرارا قضائيا بسحب تراخيص الشركات، مما سمح للشركتين بمواصلة العمل هناك في الوقت الحالي.



ورفع الدعوى سائقو سيارات الأجرة المصريين الذين زعموا أن "أوبر" و"كريم" يخالفان القوانين المحلية المتعلقة باستخدام السيارات الخاصة، وأنها سجلت نفسها بشكل غير قانوني.



وقد رفع 42 من سائقي سيارات الأجرة المصريين دعوى قضائية في المحكمة الإدارية قبل عام ضد شركة "أوبر" ومقرها أمريكا، ومنافستها كريم، مقرها دبي، وزعموا أنهم يستخدمون السيارات الخاصة بشكل غير قانوني كسيارات أجرة، وزعموا أن الشركتين مسجلتان كمركز اتصالات وشركة انترنت، وفي مارس أمرت المحكمة الحكومة بتعليق تراخيص الشركتين.



استمعت محكمة القاهرة للطوارئ المستعجلة، السبت، إلى استئناف من الشركتين وأمرت بأن يسمح لهما العمل حتى صدور حكم نهائي من أعلى محكمة إدارية.



وفرت "أوبر" كمية كبيرة من الموارد في مصر، وأصبح لديها مركز دعم بقيمة 20 مليون دولار، وسيارات مدعومة، وأن لها ما يقرب من 160 ألف سائق و 4 ملايين مستخدم، ويحتج سائقو سيارات الأجرة أن تلك الشركات قادرة على المنافسة من خلال تجنب الرسوم الضخمة التي يتم تطبيقها عليهم، ولكن غالبا ما يبحث المصريون عن خدمات "أوبر" لأنهم يعتقدون أنهم يقدمون خدمة أفضل.



وتحدث مصريون للموقع أن أصحاب سيارات الأجرة خدمتهم مزعجة، حيث يطلبون أسعار مرتفعة، ويختارون أكثر من عميل في نفس الوقت للحصول على المزيد من المال، وأحيانا لا تعمل عداداتهم بكفاءة.