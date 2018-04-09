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اقتصاد

الاستثمار والتعاون الدولي: 7600 فرصة عمل جديدة في مارس الماضي

الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي و علياء فوزي
تستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، 7600 فرصة عمل جديدة علي مستوي المحافظات جراء تأسيس 2226 شركة جديدة.باستثمارات تقدر بـ 20.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وكشف تقرير صادر عن الوزارة، حول مؤشرات الأداء الاقتصادي بنهاية مارس الماضي وتلقي "صدي البلد" نسخة منه، أن نسبة فرص العمل المستهدفة للشركات المؤسسة بنحو 66% بالقطاع الإداري بما يعادل 5016 فرصة عمل ، يليه 25% بالوظائف الحرفية بواقع 1500 فرصة عمل.

وذكر التقرير أن نسبة فرص العمل بالقطاع الزراعي بلغت 4.9% بما يساوي 373 فرصة، يليه القطاع الهندسي بنسبة 3.1% بما يساوي 236 فرصة عمل، بجانب 0.6% بقطاعي الهندسي والسياحي لكلا منهما من إجمالي حجم فرص العمل بواقع 46 فرصة عمل لكل قطاع منهما.

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