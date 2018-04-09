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كارثة بالبيض في شم النسيم لن يعرفها المصريون

الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:13 ص
صدى البلد
يعد تلوين البيض بالألوان الجميلة من الطقوس المعروفة في شم النسيم، والتي يقبل عليها المصريون كنوع من اللهو والفرحة في هذا اليوم، لكن يجب مراعاة بعض النصائح لتجنب أضرار تناول البيض في شم النسيم والتي لايعرفها الكثير.

فإذا كنت من عشاق ومحبى تلوين البيض، فعليك استخدام الألوان الطبيعية والابتعاد التام عن الألوان الصناعية والكيميائية المركبة حتى لا تكون أسرتك عرضة للإصابة بالأمراض.

فقد أثبتت الدراسات بأن البيض الملون يمكن أن يتسبب في الإصابة بالتلوث المعوي كما ان اضرار الالوان الصناعية في تأثيراتها على الكبد والكلي وصورة الدم.

كما يجب ضرورة تنظيف البيض جيدا بالماء والصابون من الأوساخ أو روث الحيوانات التي تعتبر مصدرا للبكتيريا الخطيرة.

كما يمكن استخدام ألوان جميلة علي البيض باستخدام قطع من القص واللصق دون إضرار بالصحة.

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