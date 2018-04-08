«الوزراء»: 80 مليار جنيه قيمة طروحات 11 شركة بترول في البورصة .. فيديو

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عملية طرح أسهم 11 شركة بقطاع البترول في البورصة يتيح تمويلا إضافيا وتوسيع قاعدة الملكية لتلك الشركات.



أوضح "سلطان"، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «رأي عام» المذاع على قناة «تن»، أن قطاع البترول قطاع كبير ولديه الإمكانيات للعمل في المستقبل، ويحتاج لموارد جديدة للتوسع، لذا هناك حاجة لتوسيع قاعدة الملكية وتوفير مصادر تمويل يمكن ضخها في استثمارات جديدة.



أشار "سلطان" إلى أن هذا هو الهدف الرئيسي من طرح أسهم تلك الشركات في البورصة للتوسع في النشاط، وليس الهدف الاستغناء عن العاملين بتلك الشركات أو خصخصتها.



وأوضح "سلطان"، أن المؤتمر الذي عقد الشهر الماضي للإعلان عن برنامج الطروحات، تناول حوالي 23 شركة، وهذه القائمة هي المرحلة الأولى أو البداية لهذه الطروحات، وهي وسيلة عمل جديدة لها فائدة على الاقتصاد القومي.



وتوقع "سلطان" أن قيمة طروحات تلك الشركات في البورصة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، وقطاع البترول قد يكون صاحب النصيب الأكبر من تلك الإيرادات لأن مصر بها اكتشافات بترولية كثيرة وهناك امكانيات لاكتشاف المزيد، وهذا القطاع يجب أن يكون مستعدا لمنافسة الشركات الأجنبية أو يكون شريكا لها في الاكتشافات الجديدة.

