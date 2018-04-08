شاهد.. عمرو أديب يسخر من إيهاب جلال بعد تراجعه عن الاستقالة

علق الإعلامي عمرو أديب على تراجع إيهاب جلال عن الاستقالة من تدريب نادي الزمالك بعد هزيمته من المقاصة في مباراة اليوم.



‏وكتب "أديب" عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا: "طب يا جماعة المدرب اللي يكمل شغل بسبب الشرط الجزائى متوقع تاخد منه أيه؟ المركز الخامس بالكتير".



وتغلب فريق مصر المقاصة على منافسه الزمالك بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت بينهما في الأسبوع الـ31 من الدوري الممتاز.



وبهذا الفوز يحقق الفريق الفيومي رقما على الزمالك، بالانتصار عليه في آخر موسمين، 2016-2017، 2017-2018، في أربع مباريات "الذهاب والعودة.



وتغلب فريق مصر المقاصة على منافسه الزمالك بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت بينهما في الأسبوع الـ31 من الدوري الممتاز.



وبهذا الفوز يحقق الفريق الفيومي رقما على الزمالك، بالانتصار عليه في آخر موسمين، 2016-2017، 2017-2018، في أربع مباريات "رايح جاي".