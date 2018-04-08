الإفتاء توضح «3 فضائل» لوصية رسول الله بإفشاء السلام

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أمرنا بإشاعة السلام، لما لها من فوائد عظيمة، وبها تحدث ثلاثة أمور.



وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إشاعة السلام بين المسلمين تُنشئ المودة والمحبة، وثانيًا أنها تُشعر كل شخص بالاطمئنان تجاه الآخرين، وثالثًا قد تزيل العداوة وتنهي الخصومة، مستشهدة بما رواه مسلم، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ».

