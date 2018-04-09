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فكر دينى

«27 كلمة» أمر رسول الله بالدعاء بها في الصباح والمساء وعند النوم

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:56 ص
دعاء أوصى به النبي
دعاء أوصى به النبي
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن فيما ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصى صحابته بالدعاء بسبعة وعشرين كلمة في الصباح والمساء وعند النوم.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد في جامع الترمذي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ: «قُلْ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ قَالَ قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ».

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