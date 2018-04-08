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رياضة

ايهاب جلال يعود لتدريبات الزمالك غدا

الأحد 08/أبريل/2018 - 09:03 م
ايهاب جلال يعود لتدريبات
ايهاب جلال يعود لتدريبات الزمالك غدا
ملك موسي
أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قيادته لتدريب الفريق في السادسة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة.

يأتي هذا بعدما قرر جلال الاستمرار في منصبه حتى نهاية الموسم الحالي بعد تدخل تامر النحاس وكيل أعماله.

ويستعد الفريق للقاء الاتحاد السكندري المقبل، المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وينص عقد إيهاب جلال مع الزمالك على وجود شرط جزائى بقيمة 3 شهور يتم سدادها حال فسخ التعاقد من أحد الطرفين خلال الموسم، ولكن بعد نهاية الموسم الحالى يحق لأى طرف فسخ التعاقد دون سداد شرط جزائى، وخسر الفريق الأبيض أمام نظيره الفيومي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

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