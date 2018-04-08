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أخبار البلد

احتفالية للأمم المتحدة بصحبة أبناء فناني الزمن الجميل .. صور

الأحد 08/أبريل/2018 - 09:05 م
صدى البلد
أقامت منظمة الأمم المتحدة للفنون برئاسة الدكتور نبيل رزق المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط، وبالتعاون مع لجنة من أبناء فناني الزمن الجميل احتفالية لتوزيع جوائز يونارتس قديم وجديد فى دورتها الثانية.

كرمت المنظمة نخبة كبيرة من نجوم الفن من بينهم الفنان الكبير حسن يوسف ، سميرة عبد العزيز، الأردني اياد نصار ،الهام شاهين ، الكويتية حياة الفهد والمنتجة الليبية كونية خليفة.

كما كرمت المنتج الكويتي باسم الأمير والمنتج محسن جابر والفنانة وامل رمزي والمخرج مجدى أبو عميرة وشعبان عبد الرحيم والخبير السياحى عاطف عبد اللطيف كما تم تكريم الشاعر هشام الجخ وغيرهم من النجوم.

حضر الفنان محمود الحديني أحمد صادق وسامح يسري والكاتبة العراقية الأردنية سارة السهيل.

وقدمت الحفل الصحفية والناقدة سحر الجمل.
احتفالية للأمم المتحدة بصحبة أبناء فناني الزمن الجميل .. صور
احتفالية للأمم المتحدة بصحبة أبناء فناني الزمن الجميل .. صور
احتفالية للأمم المتحدة بصحبة أبناء فناني الزمن الجميل .. صور
احتفالية للأمم المتحدة بصحبة أبناء فناني الزمن الجميل .. صور
احتفالية للأمم المتحدة بصحبة أبناء فناني الزمن الجميل .. صور

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