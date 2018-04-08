أحمد موسى يطالب المصريين بوقفة رمزية في الميادين تحية لأبطال القوات المسلحة ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة تحقق انتصارات كبيرة على الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، مشيرًا إلى أن تفاصيل البيان 18 يؤكد قرب الجيش من القضاء على الإرهاب بصورة كاملة في سيناء؛ بالتعاون مع الشرطة المدنية.





وأضاف "موسى"، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القوات المسلحة تضيّق الخناق كل يوم على العناصر الإرهابية، وتعمل على تأمين جميع المناطق التي يتم تطهيرها، موضحًا أنه في الوقت الذي يحتفل فيه المصريون بشم النسيم يوجد رجال وأبطال من القوات المسلحة والشرطة المصرية يعملون على تأمين الدولة؛ لتحقيق الأمن لجميع المصريين.





ووجه الإعلامي، الشكر والتقدير للقوات المسلحة والشرطة على ما يبذلونه من جهود كبيرة؛ للقضاء على الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار، مطالبًا المصريين بالوقوف في جميع ميادين المحافظات؛ تحيةً لأبطال القوات المسلحة، وهو ما يعد واجبًا على المصريين لما يبذله الجيش من جهود كبيرة لتحقيق الأمن والأمان.